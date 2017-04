MPF realiza inspeção no Maracanã

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro realizou inspeção na última quinta-feira (27) no Estádio do Maracanã, tombado como patrimônio histórico nacional pelo Iphan em 2000 e situado na zona norte do Rio.

A inspeção foi motivada por representação recebida pelo órgão em janeiro desse ano, que relatava o total abandono do estádio.

De acordo com o documento, estariam ocorrendo furtos, depredação, instalações precárias, como arquibancadas e móveis destruídos, gramado abandonado, presença de animais, falta de luz e, consequente, elevado risco de acidentes.

Para investigar a denúncia, o MPF instaurou um procedimento preparatório e oficiou os responsáveis pelo Complexo, solicitando esclarecimentos. A Concessionária "Complexo Maracanã Entretenimento S/A" enviou vasta documentação informando que, por força de ordem judicial, havia retomado a administração do estádio e estava providenciando os ajustes necessários para que ele voltasse a funcionar.

Para apurar a veracidade das informações enviadas, uma equipe do MPF composta por servidores das áreas de Segurança Institucional, do Gabinete e da Comunicação, esteve no estádio no dia 27/04, constatando que, em caráter de urgência, foram tomadas medidas de reforma, renovação de licenças e pequenas obras de manutenção. Não foram encontrados animais no perímetro visitado, porém, o responsável confirmou a presença deles.

O MPF constatou também que foram colocadas cadeiras na arquibancada onde havia espaço vago, de forma emergencial. Também foram realizados reparos nas vigas de sustentação da cobertura, bem como a fixação reforçada das caixas de som.

Em relação ao fornecimento de luz, a concessionária esclareceu que o débito que existia foi assumido e pago. O procurador da República Eduardo Santos de Oliveira - responsável pelo procedimento - irá agora analisar o relatório da vistoria.