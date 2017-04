Mais de 190 mil pessoas devem passar pela Rodoviária Novo Rio no feriadão

De hoje (28) até o dia 2 de maio, em torno de 191,4 mil pessoas devem passar pela Rodoviária Novo Rio, em função do feriado prolongado do Dia do Trabalho (1º de maio). A estimativa foi divulgada pela Concessionária Novo Rio, que administra o terminal.

A programação feita pelas 44 empresas que operam 230 linhas na Rodoviária Novo Rio inclui 7,14 mil ônibus, dois quais 1,67 mil são extras. Os destinos mais procurados são as regiões dos Lagos e serrana, no estado do Rio de Janeiro, além das cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Vitória.

O maior movimento de saída do Rio é previsto para esta sexta-feira (28), com 29,9 mil embarques. Já o dia de maior retorno à cidade deve ocorrer na segunda-feira (1º), com 25,2 mil desembarques pelo terminal.

Mais informações podem ser obtidas no site www.novorio.com.br, onde podem ser feitas também consultas sobre gratuidades e documentação exigida para embarque, entre outros dados.

A concessionária lembra aos passageiros que não esqueçam a documentação original com foto, principalmente no caso de maiores de 12 anos, no embarque. Para crianças com menos de 12 anos, é aceita a Certidão de Nascimento original. O Juizado de Menores pode ser acionado pelo número (21) 2503-6317.