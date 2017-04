Confira o horário de funcionamento dosshoppings do Rio feriado do Dia do Trabalho

Na próxima segunda-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, os shoppings Américas, Bay Market, Center Shopping, Grande Rio, Pátio Alcântara e West Shopping funcionarão em horário especial. Confira, abaixo:

Américas Shopping

No feriado de 1º de maio, as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, a Praça de Alimentação e Lazer, das 11h às 23h, e os restaurantes, das 12h às 23h.

Cinema, conforme programação.

Américas Shopping: Av. das Américas, 15.500 - Recreio

Bay Market

No feriado de 1º de maio, as lojas funcionarão das 15h às 21h, e a Praça de Alimentação, a partir das 12h.

Cinema, conforme programação.

Shopping Bay Market: Av. Visconde do Rio Branco, 360 – Centro Niterói/RJ

Center Shopping Rio

No feriado de 1º de maio, as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h e a Praça de Alimentação e Lazer das 11h às 22h, com entrada no shopping até as 21h.

Cinema, conforme programação.

Center Shopping Rio: Av. Geremário Dantas, 404 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro

Pátio Alcântara

No feriado de 1º de maio, as lojas e quiosques funcionarão das 09h às 15h, e a Praça de Alimentação, das 10h às 16h.

Shopping Pátio Alcântara: Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara – São Gonçalo

Shopping Grande Rio

No feriado de 1º de maio, as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, e a Praça de Alimentação e Lazer, das 12h às 22h. Hipermercado Extra, das 8h às 23h. O Rio Poupa Tempo não abrirá.

Cinema, conforme programação.

Shopping Grande Rio: Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti

West Shopping

No feriado de 1º de maio, as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, e a Praça de Alimentação e Lazer, das 11h às 23h.

Cinema, conforme programação.

West Shopping: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande/ RJ