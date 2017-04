Comércio do centro do Rio fecha devido a confrontos entre PMs e manifestantes

O comércio da região central do Rio de Janeiro está fechado, por medida de segurança, devido aos constantes enfrentamentos entre a tropa de choque da Polícia Militar e manifestantes em vários pontos do centro. Manifestantes incendiaram, agora há pouco, três ônibus urbanos e um carro de passeio na Cinelândia.

Na Avenida Rio Branco, esquina de Rua do Ouvidor, várias agências bancárias foram depredadas. Uma delas teve as portas de vidro quebradas e computadores e cadeiras da agência arrancados e jogados no chão. Várias estruturas de vidro dos pontos de ônibus também foram destruídos ao longo da Avenida Rio Branco e Primeiro de Março. Grupos de mascarados, conhecidos como black blocs, arrancam as placas de sinalização e usam as barras de ferro contra os policiais militares.

Para dispersar os manifestantes, a PM está usando bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo. O cheiro do gás se espalha no ar e chega ao alto dos edifícios de mais de 15 andares na Avenida Rio Branco e ruas próximas. As duas linhas do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que circulam no centro do Rio estão paradas. A primeira delas liga a Rodoviária Novo Rio ao Aeroporto Santos Dumont. A outra faz o trajeto entre a Central do Brasil e a estação das Barcas na Praça XV. A medida foi tomada devido ao enfrentamento entre a Polícia Militar e manifestantes no centro do Rio.

De acordo com a concessionária Metrô Rio os trens estão circulando normalmente, com intervalos de quatro minutos entre os trens. Apenas algumas estações estão com os acessos fechados devido às manifestações no centro. A Estação Cinelândia está com os acessos ao Theatro Municipal e à Rua Pedro Lessa interditados. A Estação Uruguaiana está com o acesso ao Camelódromo também fechado.

A Avenida Almirante Barroso está fechada. O mesmo acontece com as ruas Primeiro de Março, São José e Carioca. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para a Avenida Presidente Vargas com Primeiro de Março, onde manifestantes atearam fogo em caçambas de lixo e placas de compensado e interditaram a pista. Para apagar o fogo, os bombeiros têm de ser acompanhados por uma equipe de policiais militares.

Houve enfrentamento também na Praça da Cinelândia em frente à Câmara de Vereadores do Rio. A PM atirou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. As pistas do Aterro do Flamengo em direção ao centro do Rio foram fechadas e os motoristas devem evitar usar essa via para chegar ao centro da cidade.