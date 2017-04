Vizinhos de Sérgio Côrtes escrevem carta de repúdio ao ex-secretário

Vizinhos do ex-secretário de Saúde do Rio Sérgio Côrtes escreveram uma carta aberta dirigida a ele e à sua esposa, Verônica Vianna, na qual manifestam o "mais profundo repúdio" ao "nefasto convívio".

"Não foram poucas as vezes em que lamentamos sua presença entre nós", diz a carta, que prossegue: "De médicos como os senhores, espera-se por princípio que preservem a vida. Os senhores a ceifam!"

"Desejamos que, a cada olhar lançado as suas filhas, lembrem-se das crianças que fizeram enterrar!"

"Desejamos que, a cada encontro com seus pais, lembrem-se dos idosos cujas mortes anteciparam!"

"Desejamos ainda que seu afastamento, no momento por prisão e fuga para o exterior, seja definitivo."

"E que a Justiça (a Divina e a terrena) não tarde!"

Carta aberta de vizinhos de Sérgio Côrtes

O Jornal do Brasil confirmou a veracidade da carta, que não apresenta assinaturas, junto a moradores do prédio, na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Sérgio Côrtes foi preso no dia 11 de abril durante fase da Lava Jato que investiga fraudes no fornecimento de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO). De acordo com as investigações, Côrtes teria favorecido a empresa Oscar Iskin, uma das maiores fornecedoras de próteses do Rio de Janeiro, durante o período em que fora diretor do INTO. Também foram expedidos outros dois mandados de prisão contra os empresários Miguel Iskin e Gustavo Estellita. O primeiro é sócio da empresa nas licitações junto ao INTO, já o segundo foi gerente comercial da Oscar Iskin.

A operação foi baseada em delações de César Romero, ex-funcionário do INTO e da Secretaria de Saúde. Segundo a suspeita da PF, o esquema teria causado prejuízo de ao menos R$ 37 milhões.