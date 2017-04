Quase 4 mil alunos ficam sem aulas após noite de tensão no Alemão

A Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro informou que 3.886 alunos estão sem aulas na região do Complexo do Alemão na manhã desta quinta-feira (27) por conta dos recentes conflitos na região.

A mais recente vítima é o estudante Felipe Faria Gomes, 16 anos, morto após novo confronto entre policiais e criminosos na comunidade. Ele morreu dois dias apenas após o adolescente de 13 anos, Paulo Henrique, também vítima de bala perdida.

Felipe chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e depois para o Hospital Salgado Filho, onde veio a falecer. O corpo dele ainda está no hospital para reconhecimento.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DH) é a responsável pelas investigações. De acordo com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), o clima no Alemão nesta manhã é de tranquilidade, sem nenhuma ocorrência.

O Complexo do Alemão tem vivido confrontos mais intensos desde a última sexta-feira (21), por conta da proposta da Polícia Militar de instalar uma cabine policial blindada no Largo do Samba, localidade que permite o deslocamento entre as comunidades de Fazendinha, Nova Brasília e Alemão. Cinco pessoas morreram no Complexo desde sexta-feira passada, sendo quatro por bala perdida.

