Projeto do BID para desenvolvimento local é tema de seminário do Sebrae

Com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) acontece no próximo dia 4 de maio no Rio de Janeiro a apresentação dos resultados de projeto voltado para o estabelecimento de uma Política de Desenvolvimento Econômico Local no Estado.

O projeto foi desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio – por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – em parceria com o Sebrae/RJ nos últimos cinco anos junto às cadeias de Moda Praia, de Cabo Frio, e Rochas Ornamentais, em Santo Antônio de Pádua, envolvendo cerca de 300 pessoas.

Capacitação de profissionais, preparo para participação em feiras e eventos, palestras e workshops foram realizados no período, visando estimular os dois Arranjos Produtivos Locais (APLs). Para medir a efetividade das ações foram realizadas pesquisas comparativas da situação das empresas integrantes dos dois APLs, em 2013 e em 2017. Na comparação houve o crescimento no faturamento anual, melhoria na exportação, maior utilização de comércio eletrônico e inovação.

“Apesar de serem distintos entre si, os dois APLs, de Moda e de Rochas, apresentavam características semelhantes, que eram o elevado índice de informalidade e dificuldades de interlocução entre os integrantes do setor”, avalia Dulce Ângela Procópio, subsecretária de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro.

Hoje, as duas regiões contam com sistema de gestão dos APLs consolidados e governanças locais com planos de ação em funcionamento. O projeto também está sendo estendido para o APL de moda de Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

“O financiamento do BID possibilitou a abertura de novos mercados e o incremento de 10% no faturamento das empresas, isso num momento de crise econômica no País e especialmente no estado do Rio. Além disso, mais de 60% das empresas beneficiárias inovaram em processos, produtos e serviços”, afirmou o diretor do Sebrae/RJ Evandro Peçanha.

Além das duas cadeias produtivas, o projeto já foi estendido para outro APL, de moda de Itaperuna, na Região Noroeste do Estado do Rio. “A ideia é que a metodologia desenvolvida seja aprimorada e replicada não somente em outros APLs no estado do Rio, mas até mesmo levada para outras regiões, comentou Luciana Botafogo, especialista do Fundo Multisetorial de Investimentos (Fumin), do BID.

Além da apresentação dos resultados do projeto e troca de experiências entre os integrantes das duas cadeias produtivas, o evento também terá como pano de fundo o lançamento do sistema Mooola, que vai integrar dados das duas bases de APLs. Estatísticas, referências e principais resultados do projeto estarão disponíveis neste sistema que será disponibilizado nos sites do Sebrae e do Governo do Estado.

Serviço: Seminário Estabelecimento de uma Política de Desenvolvimento Econômico Local no Estado do Rio de Janeiro

Data: 4 de maio, de 9h às 16h30

Local: Windsor Guanabara Hotel

Maiores informações: kellylima@altercomunicacao.com