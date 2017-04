Operação contra tráfico em Guapimirim, e Teresópolis termina com uma morte

A Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, realizaram nesta quinta-feira (27) uma operação para desarticular uma quadrilha de traficantes que atua nos municípios de Guapimirim, na Baixada Fluminense, e Teresópolis, na região serrana.

A ação se estendeu a várias comunidades. Uma pessoa morreu, duas ficaram feridas e outras duas foram presas, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, a operação deixou quase 10 mil crianças sem aula, impedidas de ir para a escola por medida de segurança.

Foram expedidos mandados de prisão contra 11 denunciados, além de 31 de busca e apreensão em Guapimirim, Duque de Caxias, Teresópolis e nas comunidades do Jacaré, Mandela, Parque União, Nova Holanda, 5 Bocas e Pica-Pau, na Zona Norte do Rio, que serviriam como entreposto para remessa de drogas e armas. Os mandados foram expedidos pelo juiz Rubens Soares Sá Viana Junior, da Comarca de Guapimirim.

A organização criminosa era comandada por Paulo Roberto Vasconcellos Júnior, conhecido como Vascaíno, acusado de coordenar a venda e a distribuição de entorpecentes e de controlar a contabilidade da associação.

Transporte da droga

A maior parte da droga era fornecida por Gerson Roberto Willrich, que buscava o entorpecente em comunidades da Ilha do Governador, do Parque União, do complexo da Maré e na favela do Jacarezinho.

A droga era transportada para Guapimirim pelo mototaxista Alessandro da Costa Monteiro, conhecido como Romarinho, e por Luiz Eduardo de Oliveira Coelho, o Peixada. O carregamento seria recebido pelos denunciados Rômulo Nascimento, Matheus Couto e Marlon Rodrigues, responsáveis pela redistribuição e venda da droga na região.

No terceiro escalão atuavam Marlon Neif Andrade, Diego dos Reis Macedo e Thiago Anselmo. Eles seriam os responsáveis pelo transporte das drogas e pela venda direta de entorpecentes.

Segundo a denúncia, o cabo Edson Coelho de Moraes, valendo-se da condição de policial militar, era o responsável pelo transporte do material bélico entre o Rio e Guapimirim, para abastecer a associação criminosa.

Em nota, a Polícia Militar informou que, até o momento, 10 mandados de prisão foram cumpridos em diversas localidades. No Parque União, equipes prenderam dois suspeitos e outros dois foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, sendo apreendidas uma pistola, 10 carregadores de fuzil, drogas e um rádio transmissor. Também no Complexo da Maré, policiais do Batalhão de Ações com Cães apreenderam um fuzil e droga.

A PM informa ainda, na nota, que, durante a ação em comunidades da zona norte, houve confronto com equipes de policiais. Um suspeito ferido no Jacarezinho foi socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com ele, de acordo com a PM, foi apreendida uma pistola automática. Brendo Souza e Silva, de 21 anos, morreu ao chegar ao hospital. A Polícia Militar não tinha se pronunciado sobre a morte do jovem até o fechamento da matéria.