Menino de 16 anos morre depois de ser baleado no Complexo do Alemão, no Rio

O estudante Felipe Farias Gomes de Souza, de 16 anos, foi morto nesta quarta-feira (26), depois de ser baleado durante um tiroteio no Complexo do Alemão, na Zona Zorte do Rio de Janeiro.

Ele morreu dois dias depois de outro adolescente, Paulo Henrique de Moraes, de 13 anos, ter sido baleado e morto no Complexo do Alemão. Em seis dias, cinco mortes já foram registradas na região.

Moradores realizaram um protesto na quarta-feira contra a morte de Paulo Henrique, nos acessos ao Complexo do Alemão, quando houve um tiroteio e Felipe foi atingido, por volta das 20h30.

PMs invadiram casa de morador em março e usam o local como ponto de operação

Felipe Farias foi levado por moradores até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e depois para o Hospital Salgado Filho, onde morreu.

O Complexo do Alemão, que há anos é cenário de tiroteios, tem sido palco de confrontos mais intensos desde a última sexta-feira (21), por conta da proposta da Polícia Militar de instalar uma cabine policial blindada no Largo do Samba.

Para implantar a cabine, policiais militares invadiram a casa de um morador em março e estão usando o local como ponto de operação.

