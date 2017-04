Comércio fecha as portas na Tijuca e no Rio Comprido após morte de traficante

Na manhã desta quinta-feira (27), lojas e supermercados da Tijuca e do Rio Comprido fecharam as portas após a morte de um dos chefes do tráfico de drogas no Morro do Turano, Gilson Baixinho. Ele foi assassinado na quarta-feira durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na comunidade.

As lojas estão fechadas na Rua Haddock Lobo, na Rua Professor Gabizo e no Largo da Segunda Feira, na Tijuca.

A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) informou, em nota, que não houve registros de confrontos no Turano na manhã desta quinta-feira e que o "policiamento na região está reforçado para garantir a segurança dos comerciantes e moradores".