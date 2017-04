Adriana Ancelmo e Cabral são levados a Curitiba para prestar depoimento

Adriana Ancelmo e o marido, o ex-governador Sérgio Cabral, foram encaminhados para Curitiba na manhã desta quinta-feira (27) para prestar depoimento ao juiz federal Sérgio Moro. O avião da Polícia Federal decolou rumo à Curitiba com os dois por volta das 9h30. O depoimento está marcado para a tarde desta quinta.

A mulher do ex-governador deixou seu apartamento no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde cumpre prisão domiciliar, às 5h30 desta quinta-feira (27). Já Cabral deixou a sede da PF, na Zona Portuária do Rio, por volta das 7h, com destino à base aérea do Galeão, na Ilha do Governador. Cabral está preso no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu, mas passou a noite na sede da PF.

Depoimento do casal faz parte do processo que apura desvios na construção do Comperj

O depoimento faz parte do processo que apura desvios na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Cabral é réu em seis processos da Lava Jato.

Adriana Ancelmo e Cabral já tinham embarcado em um voo com destino à Curitiba na noite desta quarta-feira (26), mas um problema técnico na aeronave teria motivado o adiamento da viagem. A ex-primeira dama foi então levada de volta para o apartamento e o ex-governador para a sede da Polícia Federal.

