Hemorio funcionará na sexta e no feriado devido a baixo estoque de sangue

Devido aos baixos estoques de sangue no Hemorio, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, a instituição funcionará normalmente nesta sexta-feira (26), quando há previsão de greve-geral, e também no fim de semana e no feriado de 1º de maio, na próxima segunda-feira. Desde 1º de abril foram coletadas diariamente 156 bolsas, em média, no hemocentro, que coordena a distribuição de sangue em todo o estado do Rio. Para manter os estoques em níveis satisfatórios, são necessárias 250 bolsas diárias. O Hemorio está localizado na Rua Frei Caneca, 8, centro da capital fluminense.

"Em abril, tivemos muitos feriados, as pessoas viajam, a cidade fica mais vazia e, consequentemente, recebemos menos doadores, mesmo funcionando normalmente. Mas a demanda por sangue não diminui. Então, contamos mais uma vez com o apoio da população carioca, que é sempre muito solidária, para que os estoques voltem a níveis satisfatórios", disse o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.

Para doar sangue, não é necessário estar em jejum, apenas evitar apenas alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. O Hemorio funciona todos os dias das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados.

Para mais informações, o candidato pode ligar para o Disque Sangue (0800 282 0708), que esclarece pré-requisitos e dúvidas, além de informar o endereço das outras 26 unidades de coleta distribuídos pelo estado. O atendimento pelo telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. O modelo da autorização pode ser adquirido através do site do Hemorio.