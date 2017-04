Em programa de rádio, Garotinho ironiza Eduardo Paes e Sérgio Cabral

Após o resultado de uma auditoria realizada no Porto Maravilha a mando da nova gestão da prefeitura do Rio de Janeiro, em que ficou comprovado o desvio de R$ 112,3 milhões por parte da equipe do ex-prefeito Eduardo Paes. O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, comentou durante seu programa sobre a realocação da verba destinada para obras de saneamento no Morro do Pinto, na região do Santo Cristo, e foi usada na construção do Museu do Amanhã. Garotinho criticou duramente a antiga gestão municipal e classificou o desvio como “um ato de cortar o coração”.

“Olha, seria difícil de acreditar se eu não tivesse visto um documento oficial. Eu até acharia que isso poderia ser uma intriga política, mas está confirmado. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes desviou R$ 112 milhões que seriam destinados às obras de saneamento do Morro do Pinto, na região do Santo Cristo, para a construção do Museu do Amanhã. Francamente, é de cortar o coração”, atacou o ex-governador.

>> Gestão de Eduardo Paes desviou dinheiro de obra em favela para Museu do Amanhã

Garotinho deu a entender que a verba foi transferida para a Fundação Roberto Marinho, parceira da prefeitura na obra do Museu do Amanhã, que fez parte do projeto de revitalização da Zona Portuária da cidade.

“O curioso é que você acessa a página do museu na internet e lá está escrito: ‘realização da prefeitura do Rio e da Fundação Roberto Marinho’. Ou seja, tiraram dinheiro dos moradores da comunidade e entregaram aos tubarões. Francamente, é de cortar o coração. Olha, isso vai dar uma encrenca feia para o ex-prefeito do Rio”, comentou.

Ex-governador atacou Paes e Cabral em seu programa na rádio Tupi

Vazamento de informações do MP para Cabral é ironizado por Garotinho

No mesmo programa, Garotinho comentou sobre a matéria do jornal “O Globo”, que diz que o ex-chefe do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, Dr. Cláudio Lopes avisava Sérgio Cabral e equipe sobre as operações na véspera em que as mesmas ocorreriam. As informações foram vazadas após delação de Cesar Romero, ex-assessor de Sérgio Cortes, ex-secretário estadual de saúde, e homem de confiança de Sérgio Cabral.

“Além do Paes, quem também está bem encrencado é o ex-chefe do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, Dr. Cláudio Lopes. Em delação feita por Cesar Romero, ex-secretário de Sérgio Cortes, no governo Cabral, ele afirmou aos procurados que o chefe do MP do estado na época que Cortes comandava a secretaria avisava sobre as operações na véspera. É brincadeira, né? Agora que dá para a gente entender o motivo do pessoal do Sérgio Cabral sempre conseguir escapar das operações. Eles eram avisados antes. Que coisa triste”, ironizou Garotinho.