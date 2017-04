Desembargador volta atrás e Adriana Ancelmo retorna para prisão domiciliar 

Após determinar o retorno da ex-primeira dama do estado do Rio de Janeiro, Adriana Ancelmo, para o presídio de Bangu, o desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, acatou um pedido da defesa da esposa de Sérgio Cabral, para que Adriana voltasse para o regime de prisão domiciliar.

Mais cedo, uma decisão dos desembargadores Abel Gomes, Paulo Espírito Santo e Ivan Athié revogou a prisão domiciliar, que havia sido concedida há um mês pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, e, Adriana Ancelmo foi levada para o presídio de Bangu. No início da noite, após a decisão de Abel Gomes, a ex-primeira dama retornou para o apartamento onde cumpria prisão domiciliar, no bairro do Leblon, na Zona Sul.

O desembargador Abel Gomes decidiu esperar que a defesa da ex-primeira dama dê entrada nos embargos infringentes (recurso que cabe quando uma decisão tomada pela Corte não é unânime) a que tem direito. Enquanto esses embargos não forem julgados, Adriana não voltará para a prisão.