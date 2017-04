Ato no TRT-RJ convoca para greve geral

Uma grande mobilização de magistrados, advogados e servidores públicos na manhã desta quarta-feira (26) convocou para greve geral da próxima sexta, dia 28 de abril. O ato, organizado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região (Amatra1) e demais entidades, ocorreu no pátio do Fórum da Lavradio, no Rio.

Em defesa da Justiça do Trabalho e contra as reformas trabalhista e previdenciária, a presidente da associação, Cléa Couto, convocou todos à "resistência". “Este é um ato de resistência ao ataque à Justiça do Trabalho. É uma falácia dizer que a reforma trabalhista vai gerar empregos. Isso só acontece quando se aquece a economia e não tirando direitos consolidados ao longo de décadas. As reformas trabalhista e previdenciária colocam em situação de risco toda a sociedade e não há legitimidade para se levar adiante tais reformas”, disse. A juíza do trabalho também declarou total apoio à greve marcada para esta sexta-feira, convocando todos à adesão.

Além da Amatra1, participaram da organização do ato a ANPT, OAB/RJ, ACAT, SISEJUFE e o Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro.