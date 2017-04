Vigilância Sanitária inicia força tarefa na feira de São Cristóvão

A Vigilância Sanitária promove, nesta terça-feira (25/04), um encontro com comerciantes da Feira de São Cristóvão com o objetivo de melhorar as condições de comercialização dos alimentos, das estruturas dos boxes e do modo como os trabalhadores estão exercendo suas funções. Serão três encontros com orientações, uma prévia para a grande operação que o órgão realizará no pavilhão. A primeira palestra acontece durante a manhã de hoje, no auditório do Centro Administrativo São Sebastião (CASS), na Cidade Nova. O público é formado por proprietários e gerentes dos açougues, mercearias, sorveterias e outros estabelecimentos que comercializam carne de sol, bebidas, doces, queijo, tapioca, temperos e cocada.

A palestra é voltada para orientações sobre normas sanitárias e boas práticas na manipulação de alimentos. Esse mesmo tema será pauta do encontro com gerentes e proprietários de restaurantes (dia 27) e de estabelecimentos com atividades de lanche e bazar (dia 28).

O dia 26 será exclusivo para proprietários e gerentes de salões de beleza e estúdios de piercing e tatuagem, que vão assistir palestra com orientações sobre normas sanitárias e boas práticas para estabelecimentos e serviços de interesse à saúde, que será realizada no auditório da Vigilância Sanitária, que fica na Rua do Lavradio, 180, na Lapa. Em todos os dias, haverá um espaço para abordar a saúde do trabalhador, que também é alvo de inspeção da Vigilância Sanitária.

Durante as palestras para os estabelecimentos de alimentos serão apresentadas as normas para a higiene e controle de alimentos e como ocorrem as contaminações microbianas, além de outras consequências da manipulação incorreta. Haverá também dicas de cuidados com os alimentos, de acordo com sua origem (carnes, frios e embutidos, pescados, aves e ovos, produtos lácteos, etc), e de conservação e armazenamento. O ambiente de trabalho também é alvo do curso, que ensina regras de asseio, higiene pessoal, lavagem, desinfecção e de controle de insetos e roedores. A legislação com normas higiênico–sanitárias também será apresentada e discutida com os participantes.

Cerca de 350 feirantes assistirão a palestras sobre noções básicas de higiene na manipulação de alimentos, saúde do trabalhador, manejo de resíduos, cuidados com a água e condições adequadas para um estabelecimento de alimentos funcionar sem oferecer riscos à saúde dos frequentadores. Os salões de beleza e estúdios de piercing e tatuagem que funcionam no local também são alvos dessas atividades educativas. Após as orientações, a Vigilância Sanitária irá inspecionar a feira, para verificar se o conteúdo abordado nas palestras está sendo aplicado.

O encontro voltado a salões de beleza e estúdios de piercing e tatuagem terá orientações sobre os procedimentos para a utilização correta dos materiais, o uso de cosméticos regularizados, a limpeza e desinfecção do ambiente, a esterilização e descarte adequado dos materiais, o uso de tintas regularizadas pela Anvisa,e a prevenção de doenças infectocontagiosas, como hepatites B e C, tétano, AIDS, micoses, dentre outras.

A Vigilância Sanitária alerta que denúncias sobre a comercialização de produtos e serviços impróprios podem ser feitas à Central de Atendimento da Prefeitura (telefone 1746). Todas as demandas serão encaminhadas aos técnicos do órgão municipal, que comparecerão aos estabelecimentos denunciados para avaliar as condições higiênico-sanitárias e, caso necessário, aplicar as penalidades previstas em lei.