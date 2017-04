União bloqueia mais R$ 142 milhões do estado do Rio de Janeiro

A União bloqueou nesta terça-feira (25) mais R$ 142 milhões das contas do Tesouro do estado do Rio de Janeiro. Segundo informação divulgada pela Secretaria Estadual de Fazenda, o bloqueio é uma “execução de contragarantia pelo não pagamento da dívida do estado com a União”.

De acordo com a secretaria, o bloqueio deve impactar o pagamento de servidores do estado, que estão recebendo os salários com atraso desde o ano passado, devido à crise orçamentária do governo do Rio.

A secretaria informou que, somente este ano, foi bloqueado um montante de R$ 1 bilhão das contas do governo estadual pela União.