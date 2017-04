Justiça quer leiloar bens de Cabral, Eike, Sérgio Côrtes e outros presos

A 7ª Vara Federal iniciou, a pedido do juiz Marcelo Bretas, o levantamento e avaliação dos bens apreendidos nas operações da Lava Jato no Rio de Janeiro. A intenção do magistrado é levar bens como mansões, lanchas, iates, joias, fazenda e carros a leilão e reverter o lucro aos cofres públicos. A medida seria tomada a cada conclusão de processo, se o réu for condenado.

O valor dos bens, de acordo com a coluna Gente Boa, do jornal O Globo, pode ultrapassar R$ 1 bilhão.

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e sua mulher, Adriana Ancelmo, e os empresários Eike Batista, Fernando Cavendish e Miguel Skin, além do ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Côrtes, estão entre os que podem ter os bens leiloados.

Embarcação apreendida na Operação Calicute, que prendeu o ex-governador Sérgio Cabral

