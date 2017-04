Tratamento humanizado é tema de ação na Perinatal 

A Perinatal inova mais uma vez e fecha parceria com o Grupo Roda Gigante, que levará o lúdico mundo do picadeiro até as UTIs neonatais de três hospitais públicos.

Durante este ano, o Salgado Filho, Pedro Ernesto e Bonsucesso receberão os palhaços para, através de brincadeiras, levar alegria e leveza ao ambiente.

Para as equipes de enfermagem da Perinatal, o grupo Roda Gigante realizará oficinas para estimular ainda mais a prática humanizada na relação entre funcionários, pacientes e acompanhantes.

O treinamento é realizado através de jogos e trabalha, entre outros aspectos, a empatia, os sentidos e as reflexões sobre si mesmo.