Gran Ciclismo promove Pedal Solidário na Barra

A Gran Ciclismo promove no sábado, dia 29 de abril, a segunda edição do Pedal Solidário. O objetivo do evento é arrecadar fundos para a creche São Francisco de Assis, em Duque de Caxias, que cuida de 40 crianças, com idades entre dois e quatro anos.

O Pedal Solidário terá início às 6:30hrs, na GranCiclismo (Avenida das Américas 7935, loja 108) e vai percorrer 76km.

Para participar é necessário ter uma bike de estrada e ter um condicionamento mínimo para completar o percurso, que será percorrido a uma velocidade média de 35km/h.

A camisa do evento custa R$ 199,90. O lucro com a venda das camisas será integralmente revertido para a creche. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 3326-7124