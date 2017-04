GM-Rio inicia curso de atualização de trânsito para 700 guardas municipais

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro iniciou, na manhã desta segunda-feira, dia 24, o curso de atualização de trânsito voltado para 700 guardas que atuam no ordenamento e na fiscalização de vias de todas as regiões da cidade. A aula inaugural foi ministrada na sede da GM-Rio, em São Cristóvão, pela vereadora Luciana Novaes, que ficou tetraplégica em 2003, vítima de violência. Em seu primeiro mandato, ela atua na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

- Estou muito orgulhosa de estar hoje aqui. Vocês são um orgulho para a nossa cidade. Sabemos que há muitas leis, mas que não são cumpridas e uma delas é a de reserva vagas de estacionamento para pessoas com deficiência. Meu trabalho é a fiscalização, mas seria difícil sem a ajuda e o apoio da Guarda Municipal - declarou a vereadora dizendo que quer não só fiscalizar as vagas junto com a GM, mas também conscientizar a população para ajudar a construir uma cidade melhor para todos.

O curso visa atualizar os guardas quanto às mudanças na legislação de trânsito, dando suporte e segurança aos agentes para o trabalho nas ruas, enfatizando ainda a fiscalização das vagas especiais - destinadas a idosos e a pessoas com deficiência -, que são reservadas nas vias públicas e em estabelecimentos privados, como shoppings e supermercados. Os guardas têm o importante papel de orientar os motoristas sobre o uso correto das vagas, para garantir o direito previsto nos estatutos do idoso e da pessoa com deficiência.

- A formação continuada dos nossos agentes é uma das principais preocupações da Guarda Municipal. Com os guardas cada vez mais preparados, podemos prestar um serviço de excelência na cidade, promovendo a ordem e a segurança no trânsito, além de fazer valer a garantia dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência – destaca o inspetor Itaharassi Bonfim Júnior, subdiretor de Trânsito da GM-Rio.

Sobre o curso - Com turmas de 50 guardas, o curso tem duração de uma semana (40 horas/aula) e será ministrado por especialistas da Subdiretoria Técnica de Trânsito e instrutores da Academia de Ensino da GM-Rio. Entre os temas, estão disciplinas sobre o Código Brasileiro de Trânsito e as novas legislações e resoluções em vigor. Durante as aulas, também serão passadas orientações sobre o preenchimento do Boletim de Registro de Acidente de Trânsito (BRAT) e do Auto de Infração de Trânsito (AIT). No final do curso, os agentes passarão por aula prática nos locais de maior incidência de solicitações registradas pela Central de Atendimento ao Cidadão (telefone 1746). Os instrutores vão observar a postura, a orientação e a aplicação do AIT e do BRAT. Em 2016, 506 guardas passaram pelo curso de atualização de trânsito.