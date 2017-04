Febre amarela: vacinação já atingiu 80% da área de bloqueio

A Secretaria de Saúde de Maricá informa que a vacinação contra a febre amarela na área de bloqueio já atingiu 80% dos moradores. Desde quarta-feira (19/04), foram 25 mil pessoas imunizadas nessa região (em postos de saúde e busca ativa nas residências) e no Posto Central. A meta do município é vacinar 130 mil pessoas em até 30 dias. A secretaria acrescenta que recebeu nesta segunda-feira (24/04) um novo lote com 17 mil doses e a previsão é que o estado envie um total de 50 mil até o fim da semana.

A busca ativa nas residências aconteceu nesta segunda-feira na Serra do Caboclo, região rural do Silvado, onde vivem 80 famílias. As equipes – com enfermeiros, técnicos de enfermagem, guardas ambientais e pessoas que conhecem a região – continuam as ações de imunização indo de casa em casa no Vale da Figueira (Ponta Negra) e Limão (Bambuí) e nos bairros do Bananal, Espraiado, Jaconé, Manoel Ribeiro, Guaratiba e Marinelândia. Além disso, outras quatro unidades de vacinação foram abertas para ampliar a área de bloqueio. Em parceria com a Secretaria de Educação, foram montados pontos de imunização nas escolas municipais João Pedro Machado (Manoel Ribeiro), Brasilina (Silvado) e Alfredo Nicolau (Marquês), além da Igreja Batista de Ubatiba – a vacinação nesses locais inicia às 10h.

No Posto Central (Rua Clímaco Pereira, s/nº) a vacinação prossegue com distribuição diária de 500 senhas (250 na parte da manhã e outras 250 a tarde). O atendimento acontece das 8h às 17h. “Intensificamos as vacinas na área afetada. A vacinação será ampliada para outros pontos da cidade”, reforça o prefeito Fabiano Horta. A medida que chegarem mais doses, a vacinação será ampliada para outras localidades.