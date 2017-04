Parlamento Juvenil 2017 abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o Parlamento Juvenil, projeto da Assembleia Legislativa do Rio de janeiro (Alerj), em parceria com as secretarias de Esporte, Lazer e Juventude e de Educação. A iniciativa chega à 11ª edição e visa o desenvolvimento da consciência política dos jovens fluminenses. Em 2016, houve recorde de inscritos: 621 estudantes concorreram a uma das vagas e 85 foram eleitos.

"Entender melhor como funciona o Legislativo é o primeiro passo para engajar-se na política. Somos entusiastas de iniciativas que estimulem o protagonismo do jovem fluminense", afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Thiago Pampolha.

Podem participar do projeto, estudantes dos 1º e 2º ano do ensino médio da rede pública estadual do Rio de Janeiro, com idade entre 14 e 17 anos. O prazo de inscrições segue até o dia 14 de maio no site www.parlamento-juvenil.rj.gov.br. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 24 de maio, enquanto o segundo será em 14 de junho. Cada município do Rio de Janeiro pode ser representado por um parlamentar juvenil.

O projeto

Os estudantes passam uma semana vivendo o dia a dia de um deputado estadual na Alerj, debatendo e aprimorando projetos de lei que eles mesmos criam. Os seis projetos aprovados ainda podem virar lei no Estado.