Cederj oferece mais de 7 mil vagas em universidades públicas

A Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) está com inscrições abertas para o Vestibular Cederj 2017.2, que disponibiliza 7.159 vagas em 15 cursos de graduação a distância nas universidades públicas do Estado do Rio. Há oportunidades na Uerj, UFRJ, UFF, Cefet, Uenf, UFRRJ e UniRio.

"Com a metodologia de educação a distância, ampliamos de forma significativa o acesso da população à formação superior de qualidade, principalmente para aqueles que estão afastados dos centros urbanos", afirmou o secretario de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, Pedro Fernandes.

As aulas acontecem no modelo semipresencial, com acompanhamento didático e avaliações nos 32 polos da Fundação Cecierj, localizados em diversas regiões fluminenses. O material didático é fornecido gratuitamente e o diploma é emitido pela universidade consorciada sem qualquer distinção da educação presencial.

"O Vestibular Cederj é a porta de entrada para o ensino público de qualidade e ao alcance de todos. É fator decisivo para impulsionar o futuro profissional com sucesso", disse o presidente do Cederj, Carlos Bielschowsky.

O Consórcio Cederj, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, conta atualmente com mais de 40 mil alunos matriculados. Os cursos oferecidos pelo Consórcio Cederj são bacharelados em Administração, Administração Pública e Engenharia de Produção; tecnólogos em Gestão de Turismo, Segurança Pública e Sistemas de Computação; e licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo.

A lista dos polos da Fundação Cecierj, distribuídos por diversas cidades fluminenses, pode ser conferida no site www.cederj.edu.br/vestibular.

Inscrições - até 11 de maio pelo site www.cederj.edu.br/vestibular

Provas - 10 de junho

Início das aulas - segundo semestre de 2017

Avaliação do curso - Atividades presenciais (provas nos polos) e a distância

Acompanhamento didático – feito por tutores nos polos e nas universidades consorciadas

Dúvidas dos alunos matriculados - dúvidas pela internet ou por meio de um telefone sem custo para ligações (0800)