Acidente deixa três mortos na Avenida Presidente Vargas, no Rio

Um acidente deixou três mortos e um ferido, na madrugada deste domingo (23), na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.

De acordo com relatos de testemunhas, o carro dos quatro homens, todos da mesma família, teria batido em outro veículo, depois capotado várias vezes antes dos corpos serem arremessados para fora do automóvel. A pista estava escorregadia no momento da colisão por conta da chuva.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que Fabrício Aragão Fontes sofreu uma fratura no braço e está consciente. Ele foi transferido para o Hospital Caxias D'Or, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Da esquerda para a direita: Fabrício, Fernando, Gustavo e Leandro

Uma das vítimas, Gustavo Mesquita Aragão, de 24 anos, se casaria em duas semanas. Além de Fabrício que está no hospital, Gustavo estava acompanhado dos primos, Leandro Aragão Garcia, de 24 anos, Fernando Aragão Garcia, de 29, que também morreram no acidente.

Na ocasião, o Centro de Operações da Prefeitura (COR) interditou a pista lateral da Presidente Vargas, no sentido Praça da Bandeira, na altura da Universidade Estácio de Sá. A via foi liberada por volta das 4h50.