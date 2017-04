Projeto capacita pessoas em situação de rua para o carnaval 

Dez! Nota dez em fantasias e também em alegorias e adereços é o que os alunos do projeto “Abrigo das Artes e Cidadania” esperam ganhar não só dos jurados dos desfiles das escolas de samba cariocas, mas também dos professores de artesanato para o carnaval que participarão das aulas previstas na iniciativa.

Realizado por meio de parceria entre a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), a prefeitura e a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil (Amebras), o projeto voltado à capacitação de pessoas em situação de rua para o mercado do carnaval teve a sua aula inaugural realizada, já nesta terça-feira (18), em solenidade no auditório do segundo andar da sede da DPRJ.

"O projeto traz a possibilidade de explorar o potencial artístico das pessoas em situação e rua, uma vez que quem trabalha com esse segmento já sabe e já constatou o elevado índice de pessoas com dons artísticos que estão hoje nas ruas. A Defensoria pretende, com essa parceria, ampliar esse projeto para todos os abrigos do município", anuncia a defensora pública Carla Beatriz Nunes Maia, atuante no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh) da DPRJ.

A iniciativa começa com a participação de 10 pessoas do Abrigo Plínio Marcos, em São Cristóvão, onde as primeiras aulas acontecerão. Em um segundo momento, as oficinas serão ministradas também na Cidade do Samba.

"Estou disposto a ajudar e a aprender o máximo que eu puder. É uma profissionalização a mais", comemora o já percussionista Jocivaldo de Jesus Lima, de 36 anos.

Aluno do projeto, ele já apresentou muitos sucessos na noite paulistana e quer repetir o feito no Rio, mas com obras de arte de sua própria autoria.

"Nota 10 para esse projeto. Também espero aprender muito", acompanha o cantor Hermes Oliveira de Ribeiro, de 26 anos, já entrando no mesmo ritmo, o do samba.

Da DPRJ, Bruno Cunha