Detran realiza ação social para emissão gratuita de identidade

O Detran promove, neste sábado (22), uma caravana de ações sociais para a emissão de identidade em Magé. O atendimento será feito em Campo Grande e Piabetá.

Para solicitar a identidade, é necessário levar a certidão de nascimento original, com cópia; uma foto 3x4 recente, com fundo branco; e um comprovante de residência.

Quem for casado também deverá levar a certidão de casamento. Já os divorciados, terão que apresentar o mesmo documento, mas com averbação. Se quiser incluir os números do CPF e do PIS/Pasep na identidade, o interessado deverá levá-los junto com uma cópia.

Após a solicitação, a nova identidade será entregue em dez dias.