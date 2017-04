Tiroteio durante operação do Bope no Alemão deixa um jovem morto

Gustavo Silva, de 17 anos, morreu após ser atingido por um tiro durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), nesta sexta-feira (21), na comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. Segundo moradores, Gustavo estava a caminho do trabalho em uma padaria quando foi atingido por uma bala perdida.

O local foi isolado para a realização da perícia. Agentes da Divisão de Homicídios chegaram no final da manhã na comunidade. Porém, por volta das 14h, moradores continuavam relatando que homens do Bope estão invadindo casas. Eles ainda afirmam, em redes sociais, que há outras duas pessoas feridas, mas apenas uma deu entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Alemão, segundo a Secretaria municipal de Saúde.

Em nota, a Polícia Militar informou que o Bope foi até a comunidade para instalar uma torre blindada no Largo do Samba. Posteriormente, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília encontraram na comunidade um rapaz de cerca de 17 anos já morto.

Moradores relatam clima tenso no Complexo do Alemão

Segundo os relatos de moradores nas redes, o intenso tiroteio teria iniciado por volta das 5h30 na Alvorada.