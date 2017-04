Recurso que permitiu prisão domiciliar para Adriana Ancelmo expira no dia 29 

A ex-primeira-dama do estado Adriana Ancelmo poderá ter suspensa sua prisão domiciliar, concedida pela Justiça no final de março. Segundo o ex-governador Anthony Garotinho, em seu blog, o recurso que possibilitou que a advogada deixasse o regime fechado em Bangu baseou-se em uma lei que concede a domiciliar para mães que tenham filhos com idade inferior a 12 anos.

Adriana e Cabral têm dois filhos, um de 14 anos e outro que completará 12 anos no próximo dia 29. Segundo Garotinho, o Ministério Público Federal só está esperando a data para requerer o fim do benefício.

>> Garotinho contesta suposta citação de seu nome em delações da Odebrecht

>> STJ nega liminar que suspenderia processo contra mulher de Cabral

>> Escândalo na Cedae complicará governo Cabral - Pezão, afirma Garotinho