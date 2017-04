Escândalo na Cedae complicará governo Cabral - Pezão, afirma Garotinho

Delações de integrantes do governo de Sérgio Cabral poderão complicar a vida do ex-governador e do atual gestor do Estado, Luiz Fernando Pezão, na próxima semana. Segundo Garotinho, "uma figura ilustre" da política que já passou pela Cedae e ocupa um cargo importante no atual governo poderá ser alvo de mais uma etapa da Operação Lava Jato nos próximos dias.

Cabral desistiu de manter-se calado depois que seu ex-secretário da Casa Civil Regis Fichtner decidiu entregar integrantes do governo para não ser preso. Garotinho vê com estranheza o fato de Fichtner ter sido um dos poucos ex-integrantes do governo que não foi preso, já que o ex-chefe da Casa Civil é um dos mais antigos colaboradores de Cabral. Por isso, o ex-governador, preso desde novembro do ano passado, promete entregar escritórios de advocacia que negociaram precatórios, sob a coordenação de Fichtner, e integrantes do Judiciário e do Ministério Público, de todas as instâncias.

>> Garotinho contesta suposta citação de seu nome em delações da Odebrecht

>> STJ nega liminar que suspenderia processo contra mulher de Cabral