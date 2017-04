Prefeito e vice de Paraty vão recorrer da cassação do mandato pelo TRE-RJ

O prefeito de Paraty, Carlos José Gama Miranda, o Casé, e seu vice, Luciano de Oliveira Vidal, ambos do PMDB, anunciaram hoje (20) que vão recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) que cassou o diploma dos dois por abuso de poder político e conduta vedada a agentes públicos. Eles são acusados de uso irregular do programa social “Paraty, minha casa é aqui” e de descumprimento da legislação ao reduzir, durante o período eleitoral, a carga de servidores municipais.

Em nota, a prefeitura de Paraty informou que os advogados de Casé "já entraram com recurso para que o processo seja revisto no âmbito do próprio TRE. A defesa do prefeito também prepara recurso em terceira instância e tem a absoluta convicção de que não há qualquer irregularidade eleitoral”.

A nota diz ainda que o prefeito Casé continua à frente da prefeitura do município e sua equipe de governo segue trabalhando no planejamento estratégico já definido no início do ano.