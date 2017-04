Maricá confirma morte de paciente com suspeita de Febre Amarela

Na madrugada desta terça-feira (18), a prefeitura de Maricá, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, confirmou a morte de um morador da zona rural por suspeita de Febre Amarela. O paciente estava internado na UPA de Inoã, e foi transferido para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio, onde faleceu. Os médicos colheram amostras de sangue do homem e enviaram ao Laboratório Central Noel Nutels e à Fiocruz para análise.

De acordo com a prefeitura, não existe um surto da doença na cidade, e que a adoção de vacinação de bloqueio nas áreas rurais do município está prevista para iniciar nesta quarta-feira (19), e faz parte de uma medida de prevenção que integra o protocolo de atuação da secretaria de Saúde.

Segundo o estado do Rio, os exames que irão confirmar a causa da morte do paciente ainda não foram concluídos. A secretaria de Saúde do município informou, ainda, que a prefeitura de Maricá recebeu nesta terça-feira (18) 10 mil doses da vacina contra febre amarela para dar início à intensificação da vacinação dos moradores do bairro e de localidades próximas.