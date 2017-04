Um incêndio atingiu o prédio da Companhia Vale do Rio Doce, na Avenida Graça Aranha, no Centro do Rio de Janeiro, no início da tarde desta quarta-feira (19).

O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 14h30 para tentar controlar as chamas que tomam a cobertura do edifício e podem ser vistas de diversas partes do centro da cidade.