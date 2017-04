Cabral se torna réu pela sétima vez por chefiar organização criminosa

O ex-governador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) se tornou réu pela sétima vez nesta quarta-feira (19), sob acusação de chefiar uma organização criminosa que fraudou licitações e formou cartel na reforma do Maracanã e no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de favelas, com sobrepreços nas obras que ultrapassam R$ 700 milhões.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) e aceitou pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.

Além de Cabral, apontado como chefe da organização criminosa, foram incluídos na denúncia de fraude a licitação e formação de cartel Wilson Carlos (ex-secretário de Governo de Cabral); Ícaro Moreno Júnior (ex-presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado); Hudson Braga (ex-secretário de Obras); Fernando Cavendish (dono da construtora Delta); Paulo Meríade Duarte (ex-diretor da Delta); os executivos da OAS Louzival Luiz Lago Mascarenhas Junior, Marcos Antônio Borgui e Marcelo Duarte Ribeiro; da empresa Metrópolis Projetos Urbanos, Hamilton Paes Casé e Pedro Luiz Aleixo Lustosa de Andrade; executivos da Odebrecht, Benedcito Junior, Eduardo Soares Martins, Irineu Berardi Meireles, Marcos Vidigal do do Amaral, Karine Karaoglan Khoury Ribeiro; da Queiroz Galvão, Maurício Rizzo e Gustavo Souza; da Camargo Corrêa, José Gilmar Francisco de Santana; da EIT, o ex-diretor Paulo César Almeida Cabral; da Camter, Juarez Miranda Junior; e da Carioca Engenharia, Ricardo Pernambuco.

Ex-governador foi preso preventivamente na Operação Calicute em novembro do ano passado

Sérgio Cabral está preso preventivamente desde novembro do ano passado no Complexo Penitenciário do Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

