Tiroteio causa pânico nesta terça-feira no Centro do Rio

Um tiroteio ocorrido entre criminosos e agentes do Centro Presente na manhã desta terça-feira (18), na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, causou pânico a motoristas, passageiros e pedestres.

Pelo menos quatro pessoas em duas motos, entre elas uma BMW, assaltavam motoristas no sinal do cruzamento da Rua de Santana com a Avenida Presidente Vargas, quando agentes do Centro Presente que abasteciam as motos em um posto de combustíveis próximo perceberam a ação e abordaram os criminosos. Os assaltantes reagiram, dando início à troca de tiros.

Não há registro de feridos. Disparos atingiram a janela de um ônibus da linha 306 (Praça Seca X Castelo).

Os criminosos teriam fugido pela Presidente Vargas no sentido Zona Norte com pelo menos um veículo roubado. O carro foi encontrado próximo ao Morro da Mangueira. O caso foi registrado na 4ª DP (Central).