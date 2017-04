De acordo com informações da secretaria estadual da Casa Civil, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), irá entrar com um pedido junto à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para a prorrogação do estado de calamidade pública nas finanças do estado até o final de 2018.

Segundo a Casa Civil, a prorrogação é necessária pois a crise fiscal do estado do Rio de Janeiro está demorando mais do que o esperado para ter uma solução. A ideia do governador de enviar o pedido é devido à necessidade de enviar à Alerj, ainda em abril, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O governo pretende se planejar levando em conta o estado de calamidade.

"Isso porque não há, ainda, definição em relação à solução para o reequilíbrio fiscal do Estado e as condições que levaram ao estado de calamidade prosseguem inalteradas", diz uma nota divulgada pela Casa Civil.

O estado de calamidade pública foi decretada pelo vice-governador Francisco Dornelles (PP), quando estava em exercício, em julho do ano passado. O pedido de Dornelles foi reconhecido pela Alerj em novembro. Pelas regras da lei em vigor, a situação de calamidade vai até o dia 31 de dezembro de 2017.