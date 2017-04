Feriado: PRF registra 70 acidentes com três mortos em rodovias federais no Rio

Nos quatro dias da operação Semana Santa, de quinta (13) a domingo (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 70 acidentes, três mortos e 69 feridos em rodovias federais no Rio de Janeiro. Com o reforço da fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes, a operação registrou cerca de 6,4 mil infrações de trânsito.

Policiais rodoviários federais flagraram 262 motoristas dirigindo sob efeito de álcool e 3.575, por excesso de velocidade. Além dessas, as infrações mais incidentes foram o não uso do cinto de segurança, criança sem cadeirinha e ultrapassagem proibida. No combate ao crime, foram presos 18 pessoas e 18 veículos recuperados.

Com objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro, foram alcançados aproximadamente 2,3 mil pessoas com a educação no trânsito.

2016 – Semana Santa (de 24/03/2016 a 27/03/2016)

Acidentes – 62

Acidentes com vítima fatal – 2

Feridos em acidentes – 57

Veículos fiscalizados – 6.519

Veículos recuperados – 8

Prisões – 12

2017 – Semana Santa (de 13/04/2017 a 16/04/2017)

Acidentes – 70

Acidentes com vítima fatal – 3

Feridos em acidentes – 69

Veículos fiscalizados – 6.706

Veículos recuperados – 18

Prisões – 18