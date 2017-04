Emilly, campeã do BBB 17, depõe na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro anunciou na manhã desta segunda-feira (17) o depoimento da campeã do BBB deste ano, Emilly, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aguardada para as 10h, Emily chegou ao local por volta das 10h30 para falar sobre a agressão de Marcos Harter, expulso do programa.

A agressão do cirurgião plástico foi constatada pela especializada após análise das imagens do BBB. A polícia esteve no reality e conversou com os dois.