MetrôRio realiza promoção exclusiva para cartões pré-pago na Linha 4

O MetrôRio vai realizar, de 17 a 30 de abril, a segunda fase da campanha “Quem prova aprova”, nas cinco estações da Linha 4 (Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental, São Conrado e Jardim Oceânico) e na linha de extensão Antero de Quental – Gávea do Metrô Na Superfície (MNS).

A partir da próxima segunda-feira (17), os usuários que embarcarem nas estações da Linha 4 poderão realizar a viagem por R$ 3,00, válida apenas para compras realizadas com o cartão pré-pago da Concessionária, que será vendido nas máquinas de autoatendimento e nas bilheterias.

Os passageiros que deixarem o sistema em uma das estações das Linhas 1 e 2 e voltarem por uma dessas estações (das Linhas 1 e 2) deverão ter saldo suficiente no cartão para pagar a passagem no valor de R$ 4,30.

Durante as duas semanas de promoção exclusiva do cartão pré-pago, a Concessionária continuará vendendo normalmente cartões unitários nas máquinas de autoatendimento e nas bilheterias de todas as três linhas, no valor de R$ 4,30.

A promoção não se aplica aos passageiros que utilizarem cartões da bandeira RioCard e também aos que embarcarem nas estações das Linhas 1 e 2 e na linha de extensão Botafogo – Gávea do Metrô Na Superfície, cuja passagem será mantida em R$ 4,30. Após o fim da promoção, a recarga mínima do cartão pré-pago volta ao valor de R$ 5 em todas as cinco estações da Linha 4.