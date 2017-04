Riosolidario ultrapassa meta e arrecada 1.000 caixas de bombom

A campanha de páscoa do RioSolidario superou a meta inicial de 650 caixas de bombom e atingiu o total de 1.013 chocolates arrecadados através de doações. Além das crianças das três creches e da Casa Abrigo Lar da Mulher do RioSolidario, os donativos foram repassados também a outras instituições parceiras, como a Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef).

A entrega dos chocolates foi com muita festa nos Espaços de Educação Infantil do RioSolidario, nesta quinta-feira (13). Na creche do Batan, a comemoração contou com várias atividades lúdicas para as crianças, como caça ao ovo da páscoa e brincadeira de roda:

"A expectativa das crianças é grande. Muitas, pela primeira vez, participam de um evento em comemoração à páscoa, pois muitas famílias não tem esse hábito ou até mesmo condições de comprar um chocolate para os filhos", destacou a diretora da creche, Majoi de Paula.

Na creche da Vila do João, na Maré, a entrega das caixas de bombom doadas teve até apresentação artística com as crianças fantasiadas de coelho da páscoa. Segundo a diretora, Valéria Paiva, o espaço foi decorado com enfeites confeccionados pelos próprios alunos:

"Estamos incentivando nossos pequenos a continuar a tradição como uma festa familiar. Aqui, nós somos a família da creche, pois eles ficam conosco durante 10 horas por dia, cinco dias da semana", salientou Valéria.

Já no Espaço Infantil da Cidade de Deus, na Zona Oeste, todos os funcionários participaram dos preparativos, para que a festa também se tornasse uma atividade pedagógica, segundo explicou a diretora Martha Menezes:

"Com as atividades lúdicas, trabalhamos a psicomotricidade das crianças, o convívio social e a assimilação dos conteúdos, por exemplo", enfatizou a diretora, que saiu da rotina de gestão administrativa e preparou um bolo em formato de coelho para a festa.

Campanha de doação do RioSolidario

A campanha de páscoa foi realizada durante o mês de março. O foco foi arrecadar apenas caixas de bombom, para que as doações fossem igualitárias entre todos os alunos.

Segundo Mônica Miranda, coordenadora do programa de Doação do RioSolidario, a mobilização contou com vários funcionários das secretarias e órgãos do Governo do Estado, instituições privadas e pessoas físicas:

"Estamos muito felizes com esta campanha. Apesar das dificuldades, as pessoas aderiram e conseguimos, inclusive, ajudar outras instituições com crianças", pontuou Mônica.

Na TAO Empreendimentos, os funcionários já possuem uma cultura colaborativa. No entanto, esta foi a primeira vez que participaram de uma campanha do RioSolidario:

"Nossos colaboradores se mobilizaram para conseguirmos fazer a alegria dessas crianças. Ver o sorriso delas não tem preço, é mágico", enfatizou Vanessa Rodrigues, que ficou responsável pela arrecadação.

Na AgeRio, os funcionários são doadores assíduos. A iniciativa faz parte da estratégia de integração da empresa, como explicou a superintendente de Gestão de Pessoas, Ana Paula Esteves:

"Estimulamos sempre a cooperação e a solidariedade entre os funcionários e em relação à sociedade como um todo. Acreditamos que com a união de esforços podemos colaborar para a construção de um Rio de Janeiro melhor", finalizou.