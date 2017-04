Rede hoteleira do Rio tem 55% de ocupação no início do feriado da Semana Santa

Os hotéis do Rio de Janeiro estão com 55% dos leitos ocupados até o momento, neste que é o primeiro feriado do mês de abril. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (13) pela Associação de Hotéis do Rio, em pesquisa sobre a ocupação média da hotelaria na Semana Santa. O índice é semelhante ao registrado no mesmo período do ano passado (54,63%).

De acordo com o presidente da entidade, Alfredo Lopes, a avaliação é positiva: “consideramos o desempenho satisfatório, levando em conta o aumento da oferta de leitos e o cenário de crise econômica. Copacabana e Ipanema, na zona sul, estão entre os bairros mais procurados, com ocupação acima da média, registrando 71% de quartos vendidos”.

Já o desempenho dos hotéis fora do Rio mostra que o carioca aproveitou o fim de semana prolongado para deixar a cidade. Os hotéis do interior do estado registram média de 70% de ocupação, tendo os destinos da Costa Verde como os mais procurados. Angra dos Reis e Paraty já têm média de 90% de leitos vendidos.