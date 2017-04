Polícia do Rio desarticula quadrilha acusada de tráfico de drogas

Nove pessoas foram presas na terceira fase da Operação Maré Vermelha, deflagrada nesta quarta-feira (12) pela 21ª Delegacia de Polícia, em Bonsucesso, da Zona Norte do Rio de Janeiro, para desarticular uma quadrilha de traficantes que atua nas comunidades da Nova Holanda e do Parque União, no Complexo da Maré, no mesmo bairro.

Entre os presos, um integra a comunidade Nova Holanda, responsável por fornecer drogas para traficantes de Macaé, no norte fluminense. Cinco dos detidos são daquela cidade e três deles já estavam custodiados no sistema penitenciário.

De acordo com a Polícia Civil, essas pessoas têm ligação com traficantes da comunidade Lagomar, em Macaé, onde os agentes desenvolveram a operação desta quarta-feira. Os policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos pela Justiça.

O delegado titular da 21ª DP, Wellington Vieira, informou que as investigações para identificar os integrantes da quadrilha, que atuava na venda de drogas e armas, duraram seis meses. Cerca de 80 policiais participaram da operação, que contou com 20 equipes de delegacias distritais da capital, cinco das distritais do interior e apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais.