Transpetro simula vazamento em oleoduto de Duque de Caxias 

A Transpetro realiza nesta quarta-feira (12), de 9h30 às 12h, um treinamento com a comunidade do bairro Marilândia, em Duque de Caxias, durante uma simulação de vazamento de gasolina causado por uma tentativa de furto de combustível em duto.

O exercício é uma das ações preventivas executadas pela companhia para alertar sobre os riscos desse tipo de crime que pode ocasionar incêndios e até mesmo explosões. Em 2016 foram registradas, em média, três ocorrências de furto de combustíveis a cada mês no estado do Rio de Janeiro.

Durante o simulado, cerca de 30 moradores do entorno da faixa do oleoduto Orbel II (que liga Duque de Caxias a Betim, em Minas Gerais) serão retirados das suas residências pela Defesa Civil e levados para um ponto de encontro.

No cenário do treinamento haverá uma vítima. A contenção do vazamento será feita pela Transpetro, que terá aproximadamente 50 empregados atuando no local.

O evento contará com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea/RJ), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.