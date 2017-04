Rede D’Or demite Sergio Côrtes, preso na operação Fatura Exposta

A rede D’Or decidiu pela demissão de Sergio Côrtes, preso na manhã desta terça-feira (11) pela Polícia Federal, na operação Fatura Exposta.

Em nota, a empresa se defendeu afirmando que os fatos e eventos citados na investigação dizem respeito ao período anterior à contratação dele.

Ex-secretário de Saúde do governo de Sérgio Cabral, Côrtes era vice-presindete da rede D’Or, uma das mais prestigiadas redes de hospitais do país.

Ainda de acordo com a nota da empresa, a Rede D’Or afirmou que não fez nenhum repasse ao esquema.

No entanto, na busca e apreensão realizada na residência de Luiz Carlos Bezerra, de acordo com a decisão proferida pelo juiz Marcelo Bretas, constam anotações sobre R$ 300 mil pagos por Côrtes (e provenientes da rede D’Or) a Francisco de Assis Neto, o Kiko, homem forte da comunicação do governo Cabral.

Veja a nota da empresa enviada ao JB:

A companhia esclarece que diante dos fatos ocorridos, na data hoje, foi decidido pelo desligamento imediato do Dr. Sérgio Côrtes.

O médico passou a integrar a diretoria da companhia, em junho de 2014, atuando na área médico-assistencial. Os fatos e eventos citados em investigação dizem respeito ao período anterior a sua contratação.

