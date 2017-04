Jorge Picciani é internado no Rio

De acordo a Coluna Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o deputado Jorge Picciani, presidente licenciado na Alerj, sentiu-se mal, na manhã de hoje, e foi internado, no Copa Star, em Copacabana, no Rio.

Picciani foi diagnosticado com um tumor na bexiga na última terça-feira (4). Segundo o comunicado, os médicos de Picciani "identificaram um pequeno tumor, de cerca de 15 milímetros, na bexiga do deputado, mesmo órgão onde ele teve um câncer, no fim de 2010, e do qual estava curado."

vale destacar que o Copa Star é o um luxuoso hospital da rede D’or, que tem como vice-presidente Sérgio Cortes, preso nesta manhã pela Operação Fatura Exposta, cujo objetivo é desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes em procedimentos licitatórios do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e da Secretaria Estadual de Saúde.

A Operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal.

As investigações, iniciadas há cerca de seis meses, indicam a participação no esquema do ex-secretário de governo do Rio de Janeiro e ex-diretor administrativo do INTO, e também de empresários do setor.

De acordo com a PF, os servidores públicos envolvidos direcionavam licitações para beneficiar empresários investigados em troca do pagamento de propina no valor de 10% dos contratos. Os presos serão indiciados por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.