Docentes da Uerj decidem em assembleia continuar em estado de greve

Após quase três meses de paralisação, o primeiro dia de aulas do 2º semestre de 2016 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) começou nesta segunda-feira (10). Entretanto, os docentes decidiram em assembleia nesta tarde continuar em estado de greve. O estado de greve mantém as atividades diárias normais, porém em constante discussão sobre uma possível paralisação.

Além dos salários de fevereiro, março e o 13º atrasados, os docentes reclamam da falta de infraestrutura e limpeza nas unidades. No Campus João Lyra Filho, no Maracanã, zona norte, três dos 12 elevadores estão quebrados e a manutenção dos demais foi interrompida por falta de pagamento.

O Estado de Greve teve 281 votos contra 242 docentes, que votaram pela entrada imediata em greve.

>> Reitoria da Uerj diz que respeita novas manifestações

O reitor Ruy Garcia Marques explicou nesta manhã que os recursos financeiros para o pagamento de serviços terceirizados não estão sendo repassados pelo governo do estado, mas que a maioria das empresas contratadas por licitação pública garantiu a prestação dos serviços para a manutenção básica da universidade. Entre os serviços terceirizados estão os de limpeza, segurança, manutenção de elevadores, contratação de ascensoristas e jardineiros para o campus do Maracanã e as 13 unidades externas. Os serviços do Restaurante Universitário do Campus João Lyra Filho também estão sendo renegociados para que retornem no prazo de 20 a 30 dias.

A instituição tem 9,8 mil alunos cotistas e 8 mil bolsistas que ganham R$ 450,00 mensais. De acordo com a reitoria da Uerj, algumas bolsas, como a Prociência, não vêm sendo pagas desde outubro de 2016. Com isso, muitos servidores e alunos estão impossibilitados de exercer sua atividade normal por falta de recursos financeiros, inclusive para pagamento de transportes e de alimentação.

As aulas do 2º semestre foram remarcadas seis vezes pela reitoria devido à falta de condições básicas para o funcionamento dos campi da universidade.

*com Agência Brasil