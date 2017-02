PF conclui inquérito da Operação Eficiência e indicia 12 pessoas

A Polícia Federal concluiu na terça-feira (7) o inquérito da Operação Eficiência, deflagrada no último dia 26. Doze pessoas foram indiciadas na investigação que apura crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva, além de organização criminosa.

Segundo a PF, o relatório conclusivo do inquérito será encaminhado à Justiça, juntamente com todo o material produzido no decorrer das investigações.

A operação, um desdobramento da Calicute que prendeu o ex-governador Sérgio Cabral, prendeu preventivamente no fim de janeiro o empresário Eike Batista.

Os indiciados são os seguintes:

Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa:

Sérgio Cabral, ex-governador; Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, ex-secretário de Governo; Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, operador; Luiz Carlos Bezerra, operador.

Lavagem de dinheiro e organização criminosa:

Sérgio de Castro Oliveira, operador; Álvaro José Galliez Novis, doleiro; Thiago de Aragão Gonçalves Pereira e Silva, ex-sócio de Adriana Ancelmo; Francisco de Assis Neto, operador; Mauricio de Oliveira Cabral Santos, irmão de Cabral.

Organização criminosa:

Eike Batista e Flávio Godinho, ex-sócio de Eike

Lavagem de dinheiro:

Susana Neves Cabral, ex-mulher de Cabral

Eike Batista presta novo depoimento hoje na Polícia Federal

Acusados pelo Ministério Público Federal nas operações Eficiência e Calicute devem prestar novo depoimento na manhã desta quarta-feira (8), na sede da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Entre os depoentes esperados pelos policiais está o empresário Eike Batista, preso preventivamente em 30 de janeiro.

O depoimento será o segundo prestado na PF pelo empresário, que está na penitenciária Bandeira Stampa (Bangu 9). No primeiro depoimento, Eike ficou em silêncio e se reservou o direito de falar somente em juízo.

As operações Eficiência e Calicute são resultado de investigações que tiveram início com a força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e resultaram em dois pedidos de prisão contra o ex-governador Sérgio Cabral.

Entre as pessoas detidas nas duas operações estão a ex-primeira dama Adriana Ancelmo, o ex-secretário de obras Hudson Braga, o empresário e ex-vice-presidente do Flamengo Flávio Godinho e o publicitário Francisco de Assis Neto – detido na semana passada.

Cabral é acusado de chefiar uma quadrilha que cobrava propinas para garantir vantagens a empresários. Apenas de Eike Batista, o grupo teria recebido US$ 16,5 milhões.