Operação na Rio-Teresópolis prende quatro pessoas e apreende 3 kg de maconha

Quatro homens foram presos e um adolescente apreendido, com mais de três quilos de maconha, durante uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o 26° Batalhão de Polícia Militar e a 7ª Divisão de Polícia Administrativa (DPA) da Polícia Civil, na rodovia Rio-Petrópolis (BR-040), em Petrópolis, na Região Serrana. Os flagrantes aconteceram na madrugada de quarta-feira (8).

Os policiais faziam uma blitz na altura do km 83, quando desconfiaram de um homem que estava num carro de passeio e resolveram abordá-lo. Ao revistarem o veículo, encontraram um tablete com cerca de um quilo de maconha. Logo em seguida, por volta da 00h40, as equipes apreenderam 25 gramas do entorpecente. A droga estava com dois homens abordados num carro. Um pouco mais tarde, um adolescente foi apreendido e um jovem preso. Eles trafegavam numa motocicleta, quando foram parados pelos policiais. A dupla estava com aproximadamente 2,2 quilos de maconha.

As ocorrências foram registradas na 105ª DP (Petrópolis).