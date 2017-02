Justiça pede para Prefeitura apresentar cronograma para climatização de ônibus

A juíza Luciana Losada Albuquerque Lopes, da 8ª Vara de Fazenda Pública da Capital, determinou que a Prefeitura do Rio de Janeiro apresente um cronograma de urgência para conclusão da climatização completa da frota de ônibus municipais até o dia 22 de fevereiro.

A decisão foi tomada durante audiência de conciliação, instrução e julgamento realizada nesta quarta-feira (8).

A juíza havia determinado que o Município do Rio apresentasse os dados nesta quarta-feira. Mas os representantes da Prefeitura alegaram que ainda não reuniram os dados necessários para formulação de um cronograma, o que determinou a prorrogação do prazo para apresentação do estudo.A audiência contou com a participação do secretário municipal de Transportes, Fernando Mac Dowell e representantes da Procuradoria do Município e do Ministério Público do Estado.