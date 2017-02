Christino Áureo: “Normalidade no pagamento da folha é prioridade número um do governador”

O secretário de Estado da Casa Civil, Christino Áureo, disse nesta quarta-feira (08/02) que uma antecipação dos efeitos do Termo de Compromisso assinado entre o Governo Federal e o governo do Estado do Rio, como solicitado ao Supremo Tribunal Federal (STF), é fundamental para normalizar, em curto prazo, o fluxo de caixa e o pagamento da folha de salários dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

"Se a gente tiver uma decisão central que nos ajude a, pelo menos, comandar o fluxo de caixa, que a Fazenda não tenha bloqueios quase semanais de suas contas, que possamos refinanciar e sustar esses bloqueios, será um avanço que dará condições ao Estado de voltar a ter normalidade no pagamento da folha, porque essa é a prioridade número um do governador. É um sofrimento permanente não poder cumprir a folha dentro do período da competência", afirmou em entrevista à rádio CBN.

>> Pezão: salários da Segurança e Educação serão pagos na terça-feira

>> STF: Fux diz que situação fiscal do Rio de Janeiro é de “calamidade”

>> Governo do Rio diz que paga nesta quarta-feira salário de dezembro dos servidores

O secretário disse que a expectativa é que a audiência de conciliação agendada para a próxima segunda-feira pelo ministro do STF, Luiz Fux, leve a uma solução para o pleito estadual.

"É uma crença que não é de um otimismo descabido. A gente sabe que tem elementos. Fizemos a solicitação ao STF em função da urgência, do estado de calamidade financeira decorrente de uma série de fatores, mas, principalmente, de uma queda nunca antes vista do PIB do Estado, um recuo de 7,2% segundo estudos mais recentes, que afetou muito a arrecadação."

Christino Áureo também refutou as críticas de que o Estado estaria descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Segundo ele, o objetivo do governo estadual é, exatamente, manter a disciplina no cumprimento da legislação.

"O governo do Estado, de forma nenhuma, está tentando burlar a LRF. Discordo completamente dessa visão. O governo do Rio não está legislando por decreto. Talvez nenhum outro estado brasileiro esteja tendo suas entranhas tão reviradas, do ponto de vista dessa discussão. O estado do Rio tem um custeio, hoje, do patamar de 2010."

O secretário da Casa Civil salientou ainda que, independente do resultado da audiência de conciliação marcada para o início da próxima semana, o governo do Estado prossegue concentrando esforços na aprovação das contrapartidas, definidas pelo Termo de Compromisso, junto aos parlamentares.

"Não estamos parados. As tratativas com a Alerj, a Câmara e o Senado estão acontecendo dia a dia, para que a tramitação das medidas ocorra no prazo mais curto possível. O governador está muito empenhado nisso. Acreditamos que vamos conseguir fazer a travessia."